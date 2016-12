Lo más importante del 2016 en los videojuegos

El 2016 fue un año extraño para los videojuegos, a primera vista no parece que haya ocurrido mucho, pero al ponerse en modo de retrospectiva es abrumador la cantidad de eventos importantes que ocurrieron, algunos de los cuales pusieron los cimientos para lo que se avecina en el futuro cercano.

El año que está a punto de finalizar, fue el año más grande en juegos digitales y en general en el medio de los videojuegos de la historia. El mercado como totalidad tiene ahora un valor de 91 mil millones y está creciendo a un ritmo escandaloso, incorporando nuevas formas de entretenimiento y plataformas como el VR, que le han permitido expandir su alcance. De repente la visión del jugador tradicional ha variado, los juegos y la audiencia se convirtieron en una demografía valiosa, los propietarios de marcas están poniendo atención al cambio de paradigma y hay mucho dinero de por medio en los eSports y en las plataformas de video especializadas.

Clash Royale, Pokemon Go, Super Mario Run. Los juegos móviles y el mercado casual

El mercado móvil es de nuevo donde se encuentra la mayor parte del dinero, con más de 41 mil millones en ventas y las grandes desarrolladoras han vuelto los ojos hacia la plataforma, tal y como era de esperar. Nintendo es el caso más llamativo, pero no es el único y otras compañías grandes como Sony ya han anunciado que quieren una parte de la tajada. Algo que por cierto lleva haciendo SquareEnix desde hace varios años.

Uno de los cambios que ha habido este año en este mercado es que finalmente ha empezado a madurar y ahora se parece un poco más al mercado tradicional, los juegos son más pulidos y requieren unos mayores valores de producción y más dinero en mercadotecnia. Interesante hacer notar que los 5 juegos que más dinero hicieron son Monster Strike con 1.3 mil millones en ventas, Clash of Titans (1.2 MM), Clash Royale (1.1 MM), Game of War (0.91 MM) y Mobile Strike (0.9 MM).

Pokémon Go que fue lanzado en Julio y que sacó por fin a mucha gente de sus casas, está justo abajo con ventas por los 788 millones de dólares.

Overwatch, el juego del año, los eSports, los MOBAS y la PC

Por primera vez en mucho tiempo el juego del año de acuerdo a los Game Awards es un juego no tradicional. Overwatch carece de historia dentro del juego (si, esto es debatible, lo sé), necesita estar siempre conectado y jugar con otros jugadores. Independientemente de esas características y de si merece o no ese galardón, se pueden rescatar tres cosas, Overwatch es un gran juego, es la muestra más clara de hacia donde se dirige la industria y nos muestra el tamaño tan gigantesco que tiene el sector en los videojuegos.

La PC continúa su camino hacia el reinado con 35.8 millones en ventas totales, lo sorprendente de esto es que estos ingresos vienen mayoritariamente de juegos “free to play” y de contenido descargable que representan más de la mitad del mercado total con 21 millones de dólares. De hecho, el tamaño de este sector es seis veces mayor al de los MMOs de paga.

Dota 2 y League of Legends continúan siendo los dos juegos más notables en eSports debido a los grandes torneos que acogen, pero Smite y Heroes of the Storm organizaron torneos en el 2016 con un gasto de mil millones cada uno con la esperanza de obtener a corto plazo una relevancia similar.

Por otro lado, grandes equipos profesionales de diferentes deportes como los Philadelphia 76ers, los Dodgers, los Washington Wizards, el Paris Saint Germain, el Manchester City, y el Ajax han creado divisiones de eSports. Y grandes marcas han empezado a invertir en el tema, mientras torneos y ligas sigue proliferando.

Overwatch y Rocket League, se han convertido por otro lado en los dos nuevos favoritos de los fans, creando dos nuevos eSports. Los cuales son seguidos por millones de usuarios.

Esto son los números totales de los deportes electrónicos en el 2016:

Espectadores: $213 millones

Ingresos: $892.4 millones

Apuestas: $58.9 millones

Marcas: $662 millones

Por otro lado, Youtube Red y Twitch siguen creciendo a un ritmo escandoloso, estos son los números de los servicios de video en el 2016:

Espectadores: $258 millones

Ingresos: $4.4 mil millones

Youtube: $1.6 mil millones

Twitch : $1.9 mil millones

Ingresos por anuncios: $2.4 mil millones

Suscripciones: $0.66 mil millones

Donaciones: $1.1 mil millones

Y es que títulos como League of Legends junto con recién llegados como Overwatch han convertido a la PC en la plataforma a tener si se quiere estar a la moda. Finalmente, con la llegada de una nueva generación de tarjetas ha habido un incremento del 40% en poder gráfico y se ha reducido en 20% el consumo eléctrico.

PlayStation Pro y Slim, el Xbox One Scorpio y S, Nintendo Switch, Nintendo Mini NES y el cambio de ciclo

El mercado de las consolas sigue apuntando a conceptos más tradicionales, aunque igual se mueve dentro de las aguas de los nuevos tiempos. Este sector tuvo ventas por los 6.6 mil millones, si bien números que suenan bajos si los comparamos con los que vimos en la PC y en el mercado móvil, son bastante saludables por dos razones: denotan un crecimiento y este año ocurrió un incremento bastante fuerte en las ventas digitales. Esto permitió como generalidad un mayor porcentaje de ganancias para todo el mundo y permitió a los publishers enfocarse en contenido descargable, micro transacciones y expansiones. Algo que los usuarios no celebran, pero continúan consumiendo.

A pesar de las buenas ventas, el mercado se mueve hacia ciclos más cortos, Microsoft fue el primero en mover pieza en este sentido con el lanzamiento del Xbox One S y el anuncio de una nueva consola para el próximo año: El Xbox Scorpio. Sony no se quiso quedar atrás y anunció a finales de año una versión Slim del PS4 y una versión mejorada para 4K para este mismo año, bajo el nombre de PlayStation Pro. Si faltaba alguno en la fiesta Nintendo anunció por fin el Switch, la cual será una consola híbrida, ya que será al mismo tiempo portatil y de sobremesa.

Las versiones slim son normales y llevan existiendo desde hace años, pero nuevas consolas o versiones mejoradas en mitad de generación es algo completamente nuevo y deja entrever un cambio de paradigma similar al que ocurre con otros dispositivos como los celulares o tabletas. Solo el tiempo dirá si el mercado estaba preparado.

Por otro lado, en una muestra que el mercado está listo para consumir cualquier cosa que tenga que ver con nostalgia y de que Nintendo no le gusta vender en masa, la compañía lanzó el Mini Nes Classic en noviembre vendiendo una cantidad de 196 mil unidades solo en ese mes, el inventario completo. Números impresionantes que no lo son tanto si tomamos en cuenta que por ejemplo Sony vendió un millón de PS4 en el lanzamiento de la consola. Nunca sabremos si Nintendo hubiera llegado a esa cifra si hubiera decidido producir suficientes mini consolas.

Es una lástima que, como resultado de esa pobre estrategia, el mercado haya reaccionado sobrepreciando una consola que originalmente costaba 60 dólares.

Oculus, HTC VIVE, el PSVR: El nacimiento del VR

El 2016 fue también el primer año de la realidad virtual en el mercado comercial, luego de muchos intentos y promesas por fin tuvimos dispositivos hasta para escoger. El Oculus Rift, el HTC VIVE, el Samsung VR que hasta fue regalado con los celulares S7 y el PlayStation VR, todos vieron la luz del día este año.

El lanzamiento eso sí fue complicado y mostró que tal vez no estábamos listos, un alto precio de entrada y poca cantidad de software dificultó algo el acceso al inicio con el Rift y el VIVE. Mientras que en el lado del Samsung Gear la experiencia fue limitada.

No fue sino hasta el lanzamiento del PSVR que pudimos ver algo de exito en la tecnología, pues con 745 mil unidades vendidas, el dispositivo de Sony dobló en ingresos al Oculus y al VIVE de Valve combinados. De hecho, las ventas no superaron el millón porque Sony fue cuidadoso y produjo menos de la demanda.

Los números en total para la tecnología VR fueron:

Espectadores: $16 millones

Ingresos: $2.7 mil millones

Unidades vendidas:

Google Daydream: $261 mil

Oculus Rift: $355 mil

HTC VIVE: $420mil

PlayStation VR: $745 mil

Samsung VR: $2.3 millones

Google Cardboard VR: $88.4 millones

Los mejores juegos del año: El 2016, el año de los FPS

Finalmente hablemos un poquito de los juegos tradicionales y si bien, hasta este momento me he atenido a los datos, acá voy a apelar a la subjetividad.

Como decía al inicio, el 2016 fue un año raro para los videojuegos pues por gran parte del año lo consideré un año bastante flojo, hasta que de un momento al otro dejó de serlo. Esto fue porque algunos de los juegos de principios de año decepcionaron y porque el año decidió reservarse la batería fuerte para el último trimestre.

Una segunda razón por la que considero esto es porque a pesar de que hubo grandes juegos, la gran mayoría son un 8.5 o un 9 y hay pocos cercanos al 9.5 o al elusivo 10. En mi opinión solamente hay uno, y es Uncharted 4, que provee un cierre satisfactorio para la franquicia y por lo visto, sobre todo para Nathan Drake y compañía.

En retrospectiva todos estos juegos merecen ser incluidos en votaciones de mejores juegos del año: Gears of War 4, Uncharted 4: A Thief's End, Final Fantasy XV, WatchDogs 2, Overcooked, Battlefield 1, Titanfall 2, The Last Guardian, Doom, Dishonored 2, King of Fighters XIV, Inside, Owlboy, Hyper Light Drifter, Stardew Valley, Overwatch, Deus Ex, X Com 2, Civilization VI, Street Fighter V.

Interesante la cantidad de juegos de primera persona que se colaron este año de gran nivel, a cómo es interesante hacer notar que no incluí a Call of Duty: Infinite Warfare, juego que a mitad de año fue muy criticado por los usuarios con el trailer de revelación del juego y cuyas ventas cayeron a la mitad en comparación con otras entradas de la franquicia. Sin embargo, esto no implica que le fue mal, para ser más claros, el nuevo COD fue el cuarto juego más vendido del año en consolas solo detrás de Fifa 17, Pokémon Sol y Luna y Uncharted 4 y por tanto por encima de BF1 que fue quinto lugar y todos los demás FPS. De hecho, el sexto juego más vendido del año fue otro COD, Call of Duty: Black Ops 3 para PS4. Si estaban esperando la caída del gigante de Activision tendrán que esperar un largo tiempo.

Ahora si quieren saber cómo hubiera votado yo unos game awards, estos son los juegos del año Jugador 1:

Juego del año: Uncharted 4: A Thief's End

Estudio del año: SquareEnix

Mejor narrativa: Uncharted 4: A Thief's End

Mejor dirección de arte: Final Fantasy XV

Mejores gráficos: Uncharted 4: A Thief's End

Mejor música: Final Fantasy XV

Mejor juego indie: Owlboy

Mejor juego de acción: Uncharted 4: A Thief's End

Mejor juego de aventura: Uncharted 4: A Thief's End

Mejor RPG: Final Fantasy XV

Mejor juego de peleas: Empate: King of Fighters XIV y Street Fighter V

Mejor juego de estrategia: Civilization 6

Mejor juego de Multiplayer: Overwatch

Mejor FPS: Doom

Mejor juego de carreras: Forza Horizon 3

Mejor juego de deportes: PES 2017

Mejor cross media: Empate: Overwatch y Final Fantasy XV

Mayor decepción: Empate: No Man's Sky y Street Fighter V

Juego de mayor influencia: Pokemon Go

Juego más overrated: Overwatch

Juego revelación: Owlboy

Mejor Youtuber: Angry Joe

Como pueden ver hay un par de premios polémicos, pues incluye Street Fighter V como mejor juego de peleas y al mismo tiempo el más decepcionante del año. Y es que creo que no hay otra manera de describirlo. SFV por mecánicas es un gran juego y la idea que sea una plataforma es el camino correcto, con esto nos evitamos mil versiones del mismo juego. Pero fue super decepcionante la mercadotecnia que no supo vender eso y el pésimo momento de lanzamiento para satisfacer a los pro players, que se prepararan para el EVO. El juego simplemente no estaba listo, y los usuarios le cobraron a Capcom la falta de modo Arcade e historia.

Por otro lado, todas estas cosas malas que tiene Street Fighter V las tiene Overwatch, con la clara excepción que los servidores de Blizzard no fallan nunca. Y por eso lo considero overrated, pero no al grado de que el juego sea malo, que quede claro, Overwatch es un claro 9 de 10, pero eso en mi opinión junto con las carencias del género, no lo hacen juego del año como ya especifiqué en una nota previa. Sino, LOL debería serlo por los anteriores 4 años y los siguientes 4.

De la decepción de No Man's Sky, prefiero no hablar, hay que darle su espacio a los muertos y ya lo hice en una nota anterior.

Un futuro prometedor: Death Stranding, God of War, The Last Of Us 2, las olimpiadas, Red Dead Redemption 2, ME: Andromeda, Zelda y el Nintendo Switch

En cuanto a juegos presentados y que nos esperan en el 2017, mi compañero Andrés Díaz preparó una nota hablando exclusivamente sobre dicho tema. Pero me gustaría recalcar algunos momentos que nos sacaron una sonrisa como la salida de Kojima en el E3, la presentación de su nueva compañía y el posterior develamiento de Death Stranding durante varios eventos, de igual forma los trailers del nuevo God of War, Mass Effect: Andromeda, Red Dead Redemption 2 y The Last Of Us 2 hicieron las delicias de los fans y cabe destacar la presencia de Mario en la presentación de las olimpiadas de Tokyo.

Sin embargo, el evento o trailer que más dio que hablar este año fue la presentación del esperado Nintendo Switch con todo y The Legend of Zelda: Breath of the Wild. El video eso sí generó la misma cantidad de preguntas que de entusiasmo. La buena noticia es que falta poco para conocer las respuestas, pues la compañía tiene preparada una segunda muestra con más información para los primeros días de enero.

Costa Rica en el gaming

Finalmente vale la pena realizar un breve repaso de la industria en Costa Rica, donde destacan los lanzamientos de My Name is Mayo, Mr Massagy y Lithium: Inmate 39 para PS4, Fenix Furia para consolas, Ciudad Kolbi, un juego creado para el ICE disponible en dispositivos móviles y Atomik Monsters, un juego para aprender de química para PC, tablets y teléfonos móviles.

De igual manera fue un año super movido para los eSports, las organizaciones rivales Costa Rica Gamers y Liga Tica de Leyendas crearon sendas copas con presencia internacional y grandes patrocinadores; y llevaron representantes a lugares tan exóticos como China, Indonesia y México en juegos como League of Legends, Hearthstone y Street Fighter V.

De la misma forma un equipo de Costa Rica jugó el mundial de Overwatch, aunque fue eliminado tras la primera fase contra Colombia y México.

En un año de tragedias en otros medios, el 2016 fue finalmente un gran año para la industria de los videojuegos, si bien ninguno de los títulos que salieron fue realmente revolucionario, si ocurrieron varios eventos que van a cambiar el panorama de la industria en los años venideros.