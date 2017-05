Prey, Zelda y los números en los análisis de videojuegos

El viernes pasado el esperado juego de Bethesda, Prey fue lanzado al mercado con un recibimiento bastante competente de parte de la industria. Sin embargo, uno de los medios más importantes y con más tiempo en el mundo del entretenimiento decidió puntuarlo con una nota de 40 sobre 100 debido a un bug que le arruinó completamente la experiencia en PC. Esto ha vuelto a poner en cuestionamiento a los “reviews” y la responsabilidad de los analistas.

Hace poco menos de dos meses el tema estuvo igualmente caliente por la cantidad de notas perfectas que recibió The Legend of Zelda: Breath of The Willd, un juego si bien extraordinario, pero que en su momento de lanzamiento sufría de leves problemas técnicos, ya que no mantenía su framerate constante. De la misma forma, los pocos que decidieron no darle una nota perfecta, como Jim Sterling, que no solo no quiso ponerle un 10, sino que se alejó completamente del mismo al puntuar el juego con 7, recibieron ataques verbales y digitales, pues los furiosos fans decidieron inutilizar su sitio web por unas horas.

Otro efecto que causaron los reviews de Zelda, fue una división completa de la industria y los jugadores, que en lugar de estar celebrando una continua salida de juegos buenos, se enfrascó en una lucha de mi juego es más bueno que el tuyo y tu juego no hay manera que sea tan bueno. Sobre todo con Horizon: Zero Dawn, que salió en una fecha similar y tuvo puntuaciones sobre los 90, pero un poco inferiores al mentado Zelda.

En este punto me detengo a preguntar, ¿Qué diferencia hace que un juego sea 0.5 puntos mejor a otro? ¿Esas puntuaciones en general aplican para ustedes y para sus gustos personales? Las respuestas en sí se las dejo a cada uno y de hecho les hago un par de preguntas más ¿Desde cuando a uno en un restaurante le importa si el plato de la persona del frente es mejor que el que uno se está comiendo? ¿Y si importa, acaso no se puede volver otro día a ese restaurante y pedir ese plato también? Al menos, para mí lo importante en esos momentos es disfrutar de la comida, sin pensar en el prójimo y lo mismo aplico para los juegos. Mientras más calidad, mejor.

Pero volviendo al tema principal, tampoco trato de decirles que los reviews no importan o no tienen sentido y brindarles el mensaje trillado que lo mejor es jugar los juegos ustedes mismos y que se hagan su propia idea. Sí claro, eso sería lo ideal en un mundo donde tuvieramos dinero y tiempo ilimitado o acceso mágico a todos los juegos. Pero en el mundo real los reviews importan, porque los usuarios necesitamos una idea o una guía para decidir en qué gastar nuestro dinero. O al menos en qué gastarlo primero.

Y claro, hay casos donde esto no aplica y acá entra nuestra experiencia, colmillo de gamers y autoconocimiento. Por ejemplo en mi caso, no importan la cantidad de malas puntuaciones o mala prensa que pueda tener Mass Effect: Andromeda, es un juego que quiero experimentar por mi cuenta. Pero como generalidad, los reviews sirven para darse una idea sobre la calidad del producto. Algo que recomiendo es que busquen escritores o youtubers en que confíen y analicen las cosas de manera similar a como ustedes lo hacen. La vieja confiable que llaman.

Entrando a este punto sobre los analistas en sí, y volviendo un poco al 40 de Prey, hay que recordar que el “reviewer” tiene que actuar con responsabilidad a la hora de poner una nota. Cualquier persona puede hacer un “review”, pero no cualquiera puede hacer un buen review.

Ser un buen reviewer es un proceso complicado y hay que tener cierto juicio y conocimiento para decir una cosa u otra. Pienso que hay dos formas de acercarse a un review, una es por méritos técnicos y dividirlo por aspectos como sonido, gráficos, diversión, diseño de niveles, etc y otra, la cual prefiero, es verlo como una obra de arte, como un paquete en su totalidad.

La gente que le puso 10 a Zelda, hizo lo segundo, porque al final los juegos son arte y por tanto los errores leves se pueden dejar pasar si la obra los llena totalmente como individuos. A pesar que creo que todos aceptamos que el juego técnicamente de salida no era perfecto, debido al problema del framerate.

El problema con los reviews divididos por aspectos es la falta de conocimiento técnico formal sobre cada uno de ellos. Los videojuegos son un conjunto de elementos muy complejos, los cuales muy pocas personas saben suficiente como para analizarlos todos de manera correcta. El reviewer perfecto debería ser experto en música, diseño de juegos, arte, aspectos técnicos, etc. Pero ni aún siendo este semi dios moderno, el asunto cobra sentido completamente, por ejemplo cuando te comes una comida, ya sea increíble o de mal gusto, solo puedes decir algunas cosas personales sobre la misma, como que tiene exceso de sal, pero no vas a decir nunca: Sal 5 de 10, arroz 8 de 10, corte de la carne 7 de 10, etc.

Pero, en general igualmente puntuar arte como generalidad ya es complejo, uno no va por ejemplo y simplemente se pone frente a la Mona Lisa y dice: pues si, 6 de 10, el cuadro es muy pequeño, Da Vinci tenía mejores cuadros, la sonrisa se ve falsa... Uno solo sabe si le gusta o no y puede hablar sobre lo que le genera personalmente, porque el 99% de la gente no sabe de arte a nivel suficiente para hacer otra cosa.

Por todo esto en general no me gustan los reviews con notas, me gusta leer el texto y leer lo que piensa el autor y me gusta cuando al final dan una recomendación, ya sea esta positiva, negativa o regular, estilo a lo que hace Eurogamer. Por esto no puedo estar de acuerdo con el 40 de 100 de IGN, pues me parece una irresponsabilidad poner una nota basada en un solo aspecto técnico, que por otro lado solo le sucede a un porcentaje muy bajo de personas.

Sin embargo, extrañamente a pesar de estar en desacuerdo con su nota, comprendo un poco porque la puso, ya que esto queda sumamente claro al leer el texto y su razonamiento tiene sentido. Básicamente el juego en su momento de lanzamiento tenía una pulga que corrompía el juego y por ende perdió todo lo que había hecho y fue incapaz de terminarlo, arruinando completamente su experiencia de juego.

Lo que hay que entender en este caso, es que esa nota es por tanto completamente personal, pero que no deja de ser un berrinche en cierta forma, pues no es un problema generalizado.

El autor deja entrever por otro lado que la nota viene de la responsabilidad que sintió de expresarle a los demás que se podían encontrar en su situación, pero siento personalmente que es una especie de golpe sobre la mesa a las desarrolladoras que siguen sacando al mercado juegos con problemas.

Si este es el caso, me parece un interesante acercamiento, sin embargo es algo tarde e insensato cuando a juegos como No Man´s Sky, Mass Effect Andromeda y Assassins Creed Unity se las han perdonado esos mismos pecados y todos tienen puntuaciones superiores a 6 en el mismo sitio. Y no es menos cierto que si esto hubiera pasado con Zelda, el bajón no hubiera sido tan drástico. Hay juegos y compañías que son tratadas diferentes.

Otro aspecto interesante que deja el tema es el de los análisis actualizados. Este famoso bug de Prey, que para el momento que escribo estas líneas ya se encuentra arreglado, y ya no representa un problema, deja al review completamente desactualizado. Si bien, no es lo ideal, la nota y el juego merecen una revisión.

De cualquier forma es un tema complejo, con tela que cortar. ¿Ustedes que piensan los reviews importan? ¿Merecía Prey un 40? ¿Es Zelda un 10?

Me gustaría leerlos en los comentarios. No olviden seguirme en Facebook.