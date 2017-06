E3 2017: El análisis de las conferencias y los ganadores detrás del humo

El E3 es la semana más importante del mundo de los videojuegos, las conferencias previas al evento son el momento donde las grandes compañías mueven sus fichas como si de un juego de ajedrez a varias bandas se tratara, con el objetivo de intentar convencer a los consumidores que cada una posee la mejor propuesta.

Una vez finalizadas las ponencias es cuando inicia la batalla de fans sobre cual compañía ganó o lo hizo mejor, algo que en este E3 me parece más complejo de dictaminar que otros años pues dejando que se disipe un poco el humo del escenario no se vislumbra un ganador claro.

Las conferencias del E3 2017, desde un punto de vista de expectativas o como se le conoce popularmente "hype" resultaron bastante flojas, lo cual me hace pensar que todo en general el evento ha perdido la relevancia de antaño, pero eso es tema para otro momento.

Por el momento me sumerjo en los hechos con una máscara antigas para tratar de obtener datos e información concisa que nos permitar obtener un ganador incuestionable.

Antes eso sí, me gustaría mostrar los juegos presentados por EA, Bethesda, Ubisoft y el PC Gaming Show, serán importantes luego:

EA Conference

Battlefield 1 expansion

FIFA 18

Madden NFL 18

NBA LIVE 18

Need for Speed Payback

A Way Out

Star Wars: Galaxy of Heroes

Anthem

Star Wars Battlefront II

Bethesda

Doom VFR

Fallout 4 VR

ESO

Skyrim Switch

Elder Scrolls Legends

Dishonored DLC

Quake Champions

Evil Within 2

Wolfentstein 2

PC Gaming Show

XCOM 2: War of the Chosen

Ooblets

BattleTech

Mount and Blade II: Bannerlord

Total War: WARHAMMER II

Wonderland Dreams

Tunic

PlayerUnknown's Battleground

Killing Floor 2

The Last Night

Ylands

Giftlands

LawBreakers

WarGroove

Middle-earth: Shadow of War

Age of Empires: Definitive Edition

Ubisoft

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Assassin's Creed Origins

The Crew 2

South Park: The Fractured but Whole

Transference

Skull & Bones

South Park: Phone Destroyer

Starlink: Battle for Atlas

Steep: Road to the Olympics expansion

Far Cry 5

Beyond Good & Evil 2

Cómo es común estos pesos pesados de la industria mostraron su arsenal, sin embargo, el análisis fuerte de cada una de estas compañías no tiene demasiado sentido pues casi todo lo que presentan es multiplataforma y sus presentaciones en general no cambian la percepción sobre que consola o sistema comprar.

El PC Gaming Show debería ser igual de importante que PlayStation o Microsoft, pero termina siendo un show un tanto descafeinado pues su gestor, la revista PC Gaming Magazine no tiene la fuerza suficiente para realizar una convocatoria relevante que represente fielmente el estado del PC gaming. De hecho, las conferencias de Bethesda y sobre todo Microsoft terminan siendo mejores conferencias de PC.

Fuera de eso, si se mostraron varios de los mejores juegos del E3 en estas conferencias como el bombazo de Beyond Good and Evil 2, aunque sin gameplay, A Way Out, un remake de Age of Empires, Wolfentstein 2, etc.

Microsof y el Xbox X

Phil Spencer llegó a este E3 con la tarea titánica de mostrarle a la industria que el Xbox es una marca fuerte que llegó para quedarse y convencerlos de que su nueva consola, presentada en el show, el Xbox One X, es el futuro de la compañía y de la industria. Pienso que logró 1 de las 2 cosas.

La conferencia de Xbox fue posiblemente la mejor de las tres (Nintendo, Sony, Microsoft), sin embargo, me queda dudas que lograra el objetivo de vender el Xbox One X, el cual fue anunciado por 500 dólares. La máquina es un monstruo en capacidad, definitivamente la mejor consola jamás creada, los juegos mostrados fueron buenos, bonitos y variados, pero ninguno que te deje pensando que es necesario realizar el gasto de un televisor 4K y el nuevo precio de admisión al Valhalla de los videojuegos. Supongo que para algunos Forza 7 puede ser ese juego, pero para el usuario promedio no existe lo que se llama popularmente un vende consolas. Para los que ya posean un tele 4K es probable que el análisis sea distinto.

Antes de proseguir les dejo una tabla que realicé con todos los juegos presentados y algunos datos de interés que resumen la conferencia.

Xbox E3 2017 Briefing Número de juegos Título Conferencia Desarrolladora Exclusivo ¿Primer vistazo? Nueva IP Fecha de salida 1 Forza Motosports 7 Microsoft Microsoft Si / Windows 10 Si No 3 de Octubre 2017 2 Metro Exodus Microsoft 4A No. PS4, PC Si No 2018 3 Assassin's Creed Origins Microsoft Ubisoft No. PS4, PC Si No 31 de octubre de 2017 4 Player Unknown's Battleground Microsoft BlueHole En Consolas. Disponible en Steam. No No Finales 2017 5 Deep Rock Galactic Microsoft Ghost Ship games Si / Windows 10 Si Si 2018 6 State of Decay 2 Microsoft Microsoft Si / Windows 10 Si No Primavera 2018 7 The Darwin Project Microsoft scavengers Studio Si / Windows 10 Si Si Sin fecha 8 Dragon Ball Fighters Z Microsoft Arc System Works No. PS4, PC Si Si Inicios 2018 9 Minecraft 4K Microsoft Mojang No. PS4, PC, Switch No No 2017 10 Black Desert Microsoft Pearl Abyss En Consolas, en PC existe desde el 2014. No No Sin fecha 11 The Last Night Microsoft Oddtales Si / Windows 10 / MAC Si Si 2018 12 The Artful Scape Microsoft Annapurna Interactive Si / Windows 10 No Si Sin fecha 13 Code Vein Microsoft Namco Bandai No. PS4, PC No Si 2018 14 Sea of Thieves Microsoft Rare Si / Windows 10 No Si 2018 15 Tacoma Microsoft Fullbright Si. PC, MAC, Linux No Si Agosto 2, 2017 16 Super Lucky's Tale Microsoft Playful Corp En Consolas, en PC existe desde el 2016. No No 7 de Noviembre, 2017 17 Cuphead Microsoft StudioMDHR Entertainment Si / Windows 10 No Si 29 de Setiembre 2017 18 Crackdown 3 Microsoft Reagent Games Si / Windows 10 No No 7 de Noviembre, 2017 19 Ashen Microsoft Aurora44games Si / Windows 10 No Si 30 de abril de 2018 20 Life is Strange: Before The Storm' Microsoft Deck Nine Games No. PS4, PC Si No 31 de agosto, 2017 21 Middle-earth: Shadow of War Microsoft Middle-earth: Shadow of War No. PS4, PC No No 10 de Octubre 2017 22 Ori and the Will of Wisps Microsoft Moon Studios Si / Windows 10 Si No Sin fecha 23 Anthem Microsoft Bioware No. PS4, PC Si Si Otoño 2018

Resumen Microsoft Juegos mostrados 23 Juegos exclusivos de Xbox 0 Juegos exclusivos de Xbox con PC 13 Juegos exclusivos indies 11 Juegos exclusivos triple A 4 Juegos 2017 10 Juegos 2018 o sin fecha 13 Juegos primer vistazo 11 Nuevas IP 11

El Xbox One fue la consola que más juegos mostró y la que más exclusivos posee, claro está si obviamos la existencia de la PC, algo que Microsoft logró vender muy bien en este E3, pues si metemos la PC en la ecuación la cantidad de exclusivos reales se reduce a cero. Pero Phil ha logrado calar la idea de Xbox como un ecosistema total, como una familia a la cual pertenecen Windows 10, el Xbox One S, el Xbox One normal, el Elite y ahora el Xbox One X. Compre los juegos y disfrútelos donde usted quiera, es el mensaje.

Pero el asunto es que el recado va contra la idea generalizada de que las PC y las consolas son mundos aparte. Microsoft se ha encargado de buscar lo contrario y entonces el avispado que sepa usar google se va a encontrar que es posible conseguir una PC similar al "Scorpio" por unos 600 dólares que también les sirve para trabajar o hacer tareas. Como dije anteriormente, Microsoft en esta conferencia logró vender el Xbox como un concepto, pero no logró en mi opinión vender el Xbox One X, pues una gran mayoría de juegos mostrados corren en una cafetera o en su defecto, en un Xbox One S... que está a 200 dólares, una verdadera ganga.

Como tiene Halo y Gears of Wars en recamara, tampoco es de preocuparse, pues si queda claro que la maquina es bastante mejor que el PlayStation Pro, y que el futuro es prometedor. Si quieren jugar Anthem en la mejor consola, por ejemplo, no hay ni que pensarlo dos veces.

Puntos extras a Phil Spencer y compañía por el término de Launch Exclusive, que nadie sabe que significa y parece tomado del libro de PlayStation ("Como vender humo en el E3 y salirse con la suya"), pero que hizo parecer como que aplastaba a la competencia. Con eso y con la gran idea de comprar indies y darles luz en el escenario, mejoró su librería inmensamente de una manera sencilla, efectiva y eficaz.

Sony PlayStation y el E3 2016

PlayStation falló en el 2017 en lo que mejor sabe hacer, en vender humo y generar expectativa a las nubes. La verdad es que fue una sorpresa ver una conferencia tan floja de parte de Sony, la idea generalizada al finalizar es que se durmieron o se confiaron en su ventaja

Ahora siendo justos, si uno se atiene a los hechos y no a lo que estaba esperando, el panorama no es tan desolador. El problema fue la expectativa generalizada que repitieran la bomba del año pasado, y que seriamente eso fuera lo que pasara, pero de manera literal. Todos los juegos que mostraron ya los habíamos visto en el E3 2016 o en el PlayStation Experience.

El vender humo les jugó una pésima pasada esta vez pues parece que anunciaron los juegos con tanta anticipación el año pasado que este 2017 tenían básicamente lo mismo para mostrar, que por otro lado es innegable que son grandes títulos exclusivos. Supongo que aprendieron a las malas que hacer eso es dispararse en el pie y decidieron jugar más a la segura este año.

Pero una película por buena que sea, no es lo mismo la segunda vez. Lo observado también se puede describir como una mala secuela, más de lo mismo y mejor me hubiera quedado en casa. Tal vez lo más sorprendente es que luego de la conferencia de Microsoft parecía como que Sony tenía el balón picando sin portero y a puerta vacía y mandó la pelota al potrero del lado. Le pasó a Mauricio Montero, le pasa a cualquiera.

Esto fue lo que presentó Sony PlayStation este E3:

PlayStation Media Briefing E3 2017 Número de juegos Título Conferencia Desarrolladora Exclusivo ¿Primer vistazo? Nueva IP Fecha de salida 1 The Lost Legacy DLC for Uncharted 4 Sony PlayStation Naughty Dog Si No No 22 de Agosto 2017 2 Horizon Zero Dawn DLC Sony PlayStation Guerrilla Games Si Si No 31 de Diciembre 2017 3 Days Gone Sony PlayStation SCE Bend Studio Si Si Si 29 de diciembre de 2017 4 Monster Hunter World Sony PlayStation Capcom No. Xbox PC Si No Inicios 2018 5 Shadow of the Colossus Remake Sony PlayStation Team ICO Si Si No Inicios 2018 6 Call of Duty: WWII. Sony PlayStation Activision No. Xbox PC Inicios 2018 7 Marvel Vs Capcom: Infinite Sony PlayStation Capcom No. Xbox PC No No 19 de Setiembre 2019 8 Skyrim VR Sony PlayStation Bethesda Si Si No Sin fecha 9 Star Child Sony PlayStation Playful Corp Si Si Si Sin fecha 10 The Inpatient Sony PlayStation Supermassive Games Si Si Si Diciembre 2017 11 Monster of the Deep: FF XV Fishing game Sony PlayStation SquareEnix Si Si No Setiembre 2017 12 Bravo Team Sony PlayStation Supermassive Games Si Si Si Diciembre 2017 13 Hidden Agenda Sony PlayStation Supermassive Games Si Si Si Diciembre 2017 14 Moss Sony PlayStation Polyarc Si Si Si Diciembre 2017 15 God of War Sony PlayStation Sony Santa Monica Si No No Inicios 2018 16 Detroit Become Human Sony PlayStation Quantic Dream Si No Si Sin fecha 17 Destiny 2 Sony PlayStation Bungie / Activision No. Xbox PC No No Setiembre 6 2017 18 Spider-Man Sony PlayStation Insomniac Games Si No Si 2018

Resumen PlayStation Juegos mostrados 18 Juegos exclusivos de PS 14 Juegos exclusivos sin VR o DLC 6 Juegos exclusivos triple A 6 Juegos 2017 9 Juegos 2018 o sin fecha 9 Juegos primer vistazo 11 Nuevas IP 8

Ya dejando disipar el humo resulta que los números no son tan diferentes a los de Microsoft, sin embargo, fallaron bastante en la aproximación. Donde Xbox presentó indies interesantes, Sony presentó juegos en VR que emocionaron o interesaron a muy pocos, posiblemente el millón de usuarios con un PSVR se sintieron muy agradecidos pero los otros 59 millones de usuarios y los mirones de turno, simplemente querían que terminara esa sección.

Es aún más increíble este fallo cuando tomamos en cuenta que PlayStation durante un Pre Show presentó Gran Turismo Sports, Crash Bandicoot, Knack 2 y Undertale con una bonita edición física de colección, todos juegos para este 2017 y que le hubieran ayudado a la idea de que si hay juegos para este año. No incluí estos juegos en la tabla, pero si lo hiciera el resultado mejoraría ciertamente.

Otro gran fallo fueron los grandes ausentes como Death Stranding, Final Fantasy VII y sobre todo The Last of Us 2, es casi imperdonable que hayan mostrado a Ellie tocando guitarra en el PlayStation Experience y el Lunes dejaran pasar la oportunidad de mostrar la secuela de uno de los mejores juegos de todos los tiempos, un par de notas de Gustavo Santaolalla son suficientes para poner la industria patas arriba.

Dejando de lado su poca originalidad y su floja presentación, PlayStation sigue ganando el juego de los exclusivos triple A. No hay nada del lado de Xbox que compita con un God of War en este E3, aun cuando el trailer de este año no logró emocionarme, no se puede negar que es un esfuerzo de otra escala. El remake de Shadow of the Colossus aunque no deje de ser un refrito, es una experiencia que hay que vivirla, pero sobre todo creo que fuera de Anthem, no hay otro juego en todo el E3 más grande que el Spider-Man de Insomniac. Esos si son juegos, no como los que tengo en casa.

Claro, se le puede criticar y con buenas razones que es un clon con luz de medio día de los Batman: Arkham o que lo mostrado abusó de los eventos en tiempo real, pero todas esas son minucias ante lo increíble de la presentación. El título se posiciona fácilmente como candidato a juego del 2018.

Sí, la presentación de Microsoft fue bastante mejor, pero ningún juego estuvo a la altura de God of War o Spider-Man. Y esto ante el jugador casual es un dato de suma relevancia.

Nintendo aprende a vender y se pone el sombre de gala

En la presentación de Microsoft hablé sobre como Phil Spencer tomó prestado del libro de ventas de Sony y su máquina de humo. De manera increíble Nintendo por primera vez en su historia hizo lo mismo. La mano de su nuevo presidente, Tatsumi Kimishima, se va notando cada vez más y estamos ante un nuevo y renovado gigante de Kyoto.

Ya no hablamos solo de la música y ambiente hipster, sino de anunciar juegos que no están ni cerca de salir. En la época de Satoru Iwata, Nintendo tenía la regla de no anunciar en un E3 juegos que no salieran ese mismo año o al menos los primeros 3 meses del siguiente periodo. Pero este 2017, los dos anuncios más grandes fueron la presentación de Metroid Prime 4 y la confirmación más sin gracia de la historia, de que por primera vez vamos a ver a un Pokémon en una consola de sobremesa (o mitad de sobremesa al menos), noticias gigantescas, porque cuando este juego finalmente salga al mercado va a vender millones de consolas.

Esto fue lo que anunció Nintendo en tan solo 25 minutos:

Nintendo Spotlight E3 2017 Número de juegos Título Conferencia Desarrolladora Exclusivo ¿Primer vistazo? Nueva IP Fecha de salida 1 Arms Nintendo Nintendo Si No Si 16 de Junio 2017 2 Fifa 18 Nintendo EA Sports No No No 29 de septiembre de 2017 3 Splatoon 2 Nintendo Nintendo Si No No 21 de julio de 2017 4 Xenoblade Chronicles 2 Nintendo Monolith Software Si No No Diciembre 2017 5 Kirby Nintendo Nintendo Si Si No 2018 6 Pokken Fighter Nintendo The Pokemon Company Si No No 22 de Setiembre del 2017 7 Pokemon RPG Nintendo The Pokemon Company Si No No Sin fecha 8 Metroid Prime 4 Nintendo Nintendo Si Si No Sin fecha 9 Yoshi Nintendo Nintendo Si Si No 2018 10 Fire Emblem Warriors Nintendo Koei Tecmo Si No No Diciembre 2017 11 Zelda DLC Nintendo Nintendo Si Si No 2017 12 Mario Rabbids Nintendo Ubisoft / Nintendo Si Si Si 29 de Agosto 2017 13 Rocket League Nintendo Psyonix No Si No Finales 2017 14 Super Mario Oddysey Nintendo Nintendo Si No No Diciembre 2017

Resumen Nintendo Juegos mostrados 14 Juegos exclusivos de Nintendo 12 Juegos exclusivos sin DLC 11 Juegos exclusivos triple A 8 Juegos 2017 10 Juegos 2018 o sin fecha 4 Juegos primer vistazo 6 Nuevas IP 2

Como se esperaba la presentación de Nintendo se quedó corta frente a sus competidores, sin embargo, es increíble lo mucho que lograron hacer en tan corto lapso de tiempo. Incluso pone a pensar si las demás compañías no deberían empezar a hacer conferencias similares. Nadie necesita ver 10 minutos de gameplay de Middle-earth: Shadow of War y un Orco sonriendo, bueno eso segundo tal vez sí.

La peor parte fue confirmar lo que ya se sabía, que los third party siguen siendo inexistentes y que tener una consola de Nintendo básicamente equivale a ser fan de sus juegos, de otra manera este no es el sistema que está buscando. "Move along".

Ahora habiendo dicho eso, el anuncio de Rocket League estoy seguro que va a vender su buena cuota de consolas, incluso más que Fifa o el Skyrim amistoso a Amiibos. Esos son los tratos que tiene que intentar hacer Nintendo. Si la consola se logra convertir en un hervidero de indies, similar a lo que está haciendo Microsoft con el Xbox, puede ser suficiente para vender el boleto a un espectro de público más amplio.

Porque para los fans de Nintendo ya cumplieron, para esta pobre especie después de hoy no hay salvación y no tienen otro camino que darles sus rupias y monedas. La presentación del E3 fue perfecta para ellos. Un nuevo Kirby, Xenoblade, Yoshi, Fire Emblem, etc superaron las expectativas de los más optimistas y las 5 últimas presentaciones de la Gran N. Como nadie esperaba nada, solo el anuncio de Metroid le hizo el día a más de uno. Super Mario Odyssey les hizo el año.

La gente dice que no hay juegos para Switch, pero la presentación empata con la de Microsoft como la que mayor cantidad de juegos hay para el 2017 con 10. Claro esto es dejando de lado la falta de third parties, pero para ser una consola con 4 meses en el mercado, el futuro del Switch es prometedor, y todo esto sin incluir los anuncios del TreeHouse y el segundo Metroid confirmado minutos después, lo cual deja claro a su vez que el 3DS vive.

Si hubiera que medir cada conferencia por el nivel de felicidad que dejó a los fans de cada compañía y se dejaran de lado todos los demás hechos. El ganador sería Nintendo con claridad, pero como medir la industria de esa manera es irresponsable, llegó el momento de hacer un análisis más a conciencia.

El ganador del E3 2017

Al llegar al momento de la verdad y habiendo expuesto el análisis de cada conferencia, si tuviera que elegir la mejor exposición con un arma en la cabeza, diría que fue la de Xbox, pues en términos de calidad, cantidad de juegos, balance de los mismos y opciones para todo tipo de público gana con claridad. Eso sí, empata con la de Nintendo en que ambas sabían a quién le estaban hablando y la seguridad en la estrategia.

El problema es que la conferencia de Xbox One, tuvo un error garrafa, a pesar de conocer su estrategia, está por verse que esta fuera la correcta. Cuando llegas a un E3 en la posición de segundo lugar y además estas presentando una nueva consola, tienes que hacer algo mejor que solamente bien, tienes que hacerlo espectacular y ser agresivo.

Personalmente siento que Microsoft no lo hizo y por ende no me queda nada claro cuántos Xbox One X vendió realmente Phil Spencer y compañía a largo plazo. Sí, por supuesto que los primeros se agotaron en Amazon en minutos, pero igual se agotan los amiibos. El problema nunca es el primer millón, incluso los primeros millones, sino todos los que siguen.

A la hora de hablarle al jugador casual no le vas a vender la consola más poderosa de la historia con videojuegos indies, faltó el juego vende consolas, el Gears of War de esta generación. El Zelda Breath of the Wild del Scorpio. Por otro lado, Nintendo y PlayStation si mostraron eso. Como dije anteriormente, el Spider-Man no me queda la menor duda que va a vender consolas, de la misma manera que Metroid y sobre todo Super Mario Odyssey van a vender Switch y si todo eso falla siempre quedará el prometido Pokémon RPG.

De la misma manera Microsoft debió haber cerrado con una imagen de Master Chief viendo al horizonte, no hubiera sido nada, pero hubiera significado una galaxia.

Por estos hechos y por los números de las resumenes de las tablas que pueden verse arriba de cada conferencia, voy a ser esa persona sin gracia que concluye que entre Nintendo, PlayStation y Xbox existió un empate, todos fueron los mejores en algo, ninguno en todo y por ende para mí no ganó nadie.

PlayStation jugó demasiado a lo seguro, Microsoft falló en vender su nueva consola y Nintendo sigue vendiéndole a sus fans solamente. Lo cual viéndolo desde un punto de vista más positivo implica también que los consumidores de las tres consolas tienen suficientes juegos para este 2017 y que esperar para el 2018 de manera bastante balanceada.

SIN EMBARGO... existe un ganador claro fuera de ese trio. Si tomamos en cuenta los juegos anunciados en todas las conferencias, incluyendo a EA, Bethesda, Ubisoft y el PC Gaming Show, el increíble ganador de este E3 2017 es la PC y con muchísima diferencia. Gracias especiales a Microsoft por hacer la mejor conferencia de PC de la historia, tratando de vender el Xbox, montó un increíble show para la PC.

Y es increíble no porque la PC no sea la mejor plataforma, lo es y de largo y lo ha sido desde hace muchos años. El tema es que hasta hace poco tiempo no era tan evidente como en este E3 2017, que la gran mayoría de los juegos en desarrollo están y van a estar disponibles en la plataforma. Felicidades a la raza maestra, ahora solo falta Half Life 3 para que la felicidad sea completa.

Empieza la espera para el E3 2018.