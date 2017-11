Pero la realidad no es necesariamente esa. Nuestra historia no tiene por qué intoxicar nuestro presente. El fracaso existencial de las generaciones precedentes no tiene por qué obligarnos a solidarizarnos con tan lúgubre porvenir. No propongo culpabilizar a nuestra familia de origen. Esa sería una actitud infantil. Propongo superar dicho estado original. Transformarnos. Evolucionar. El destino no existe, la suerte tampoco. Las intervenciones divinas probablemente tampoco. Somos el resultado de lo que hemos vivido, pero también de lo que decidimos momento a momento. Si papá y mamá no lo lograron, no tendríamos por qué reproducir su fracaso sentimental. Quizás ellos no sentían tener otra oportunidad. Nosotros sí la tenemos... si nos atrevemos.