Razones existen varias con las cuales tratar de explicar este fenómeno. Somos una sociedad aún altamente religiosa, en la que un buen número de feligreses encargan a Dios sus quebrantos emocionales. Otros, por ignorancia, soberbia, o ambas, buscan algún modo de ocultar dicho dolor. El término "analgésico", el cual también proviene del griego significa "sin dolor". Ahora, los analgésicos disminuyen el dolor, pero no resuelven la causa del mismo. El ejemplo que tengo es el mismo que le doy a mis consultantes cada vez me preguntan qué opino de los fármacos (sean ansiolíticos, antidepresivos o sonmníferos): cuando te tomás una dosis de acetaminofén o de ácido acetilsalicílico -la famosa aspirina-, no te estás curando de nada. Tomás ese analgésico con el fin de que el dolor no esté tan presente. Basta que el efecto de dicho fármaco desaparezca y observarás -lo sabemos de sobra- cómo el dolor reaparece. El antidepresivo no cura la depresión. El somnífero no cura el insomnio. El ansiolítico no cura la ansiedad. Dichos fármacos fueron diseñados para no sufrir el embate de dichos síntomas y padecimientos. Si la depresión se curase con antidepresivos, en algún momento el paciente podría dejar de tomarlos y experimentar una sensación de estabilidad, lo cual, también lo sabemos de sobra, no suele ser el desenlace usual. La persona que padece de depresión yse trata con antidepresivos queda condenado a utilizarlos de por vida, a lo cual podríamos sumarle la dependencia al fármaco.Salió más caro el caldo que los huevos , como decían nuestros abuelitos.