En mi caso, la evidencia más clara yace en unas cuantas cajas sin abrir que guardo en el garaje de la casa, producto de la última mudanza, es decir, de hace casi cuatro años. Raras veces he tenido la necesidad real de acudir en busca de algo que ahí se encuentre, y sin embargo, no me había llegado a pasar ni de lejos la idea de deshacerme de todo o parte de ese cargamento.