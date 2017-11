Decía la poetisa Dorothy Parker “La cura para el aburrimiento es la curiosidad, no hay cura para la curiosidad.” La batalla contra el tedio se libra de adentro hacia fuera y no a la inversa, como quisieran hacerlo muchas personas, buscando que Google, Xiri, Netflix, Alexa, Amazon les sugiera mayor diversión o encontrar inspiración en las redes sociales. Hay que perderle el miedo el miedo al aburrimiento y abrir las compuertas a la curiosidad y a nuevos descubrimientos. Y estimular lo mismo en los niños, que no se acostumbren a que el aburrimiento es malo y que quitarlo es obligación de algo externo o de alguien mas.