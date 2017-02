La redes sociales ticas que fracasaron en su intento por ganarse un espacio

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

De buenas intenciones está empedrado el camino al Infierno... y también de buenas intenciones está tapizada la idea de que los ticos pueden interesarse en masa por una red social que no sea Facebook.

Al tico nada ni nadie lo tienta en su fidelidad a la creación de Mak Zuckerberg. No hacen falta estudios oficiales (que existen...) para certificar que, si usted quiere ser tomado en cuenta por los suyos, tiene que estar en esa red, con todos sus defectos y ventajas. Ni Twitter, ni Google Plus se ganaron un espacio respetable. Snapchat e Instagram están ahí, pero es claro que no amenazan el imperio del gigante de Menlo Park.

Hubo ticos que lo intentaron, pero no lo lograron. ¿Qué falló? Depende del caso específico del que estemos hablando. En algunos estaba claro que no existía una diferenciación que generase interés. En otros, los problemas de usablidad, seguridad y privacidad eran más que evidentes. En todos se notó una ausencia de un plan de mercadeo adecuado.

A continuación, una lista de las principales redes sociales ticas que fracasaron:

Keeubo

Keeubo está catalogada como red, aunque en realidad el concepto era más parecido a lo que entenderíamos hoy como un portal. Estamos hablando de 2010. Daba el servicio de envío gratuito de SMS. Esta red llegó a tener solo unos mil usuarios registrados.

MyBabilon

Nacida en el 2012. Intentó ser una competencia de Facebook. Logró que la entonces presidenta Laura Chinchilla se incribiera en ella y le hicera publicidad. Como se lo critiqué en una nota, entregó datos personales sin siquiera saber cómo iban a ser tratados. En nuestros días, es menos peligroso dejar la llave puesta en la puerta de entrada a la casa. Dos años después, el fanpage de esta red en Facebook estaba convertido en un sitio para postear contenido "positivo" y tonterías similares. Llegó a tener al menos 800 usuarios. Actualmente, el dominio lo están vendiendo a más de $2.500.

Goool.cr

Goool.cr estaba pensada para amantes del futbol. Lanzada en junio del 2012, vivió pocos meses. Su lista de miembros apenas llegó a 3.000 personas. Los espacios para publicidad estuvieron vacíos siempre que la visité. Claro está, tienen mejor espacio de discusión deportiva los medios de comunicación, que nutren constantemente de información sobre estos temas. No parece ser una buena idea de negocio: ¿cuál red social de deportes conoce usted que haya sido un éxito mundial?

CostaRica.com

Aunque ahora es un portal de turismo, CostaRica.com fue una red social en 2013. Con un enfoque muy general, nunca obtuve datos de cantidad de usuarios. En cualquier caso, se le saca más provecho al dominio al promover al país turísticamente que tratando de imitar a Facebook. Parece que la red todavía está activa, pero es evidente que el sitio ya no la promueve.

Tuitico

Como su nombre parece indicarlo, quiso ser la opción tica de Twitter. No se tomaron el tiempo para analizar ni siquiera que Twitter realmente no había pegado en Costa Rica y que Twitter no era (ni es todavía) una idea sencilla de rentabilizar. Como otras, tuvo de techo mil usuarios.

Friendsnet.me

Friendsnet.me fue, como la mayoría, un mal intento de imitación de Facebook. Lo creó un chico de 15 años y trataba de diferenciarse con la idea de que no "vendía" la información a terceros, cosa que realidad Facebook tampoco hace, pero que en todo caso no parece ser un obstáculo para que cientos de miles de ticos utilicen la opción norteamericana a diario.

¿Conoce usted alguina "red social tica" que haya fracasado y no haya mencionado? Por favor, deje su comentario a continuación.