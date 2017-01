¿Comer bajo en grasa o bajo en carbohidratos?

Alimentación

Hace algunos años el Dr. Oz invitó a su show de televisión a un periodista y escritor llamado Gary Taubes quien asegura que la epidemia de sobrepeso se debe al excesivo consumo de carbohidratos y baja grasa de la dieta. Dr. Oz, como cardiólogo que es y debido a su entrenamiento, en aquel momento aseguraba que eso no tenía sentido e inclusive casi que ridiculizó a Taubes en su programa por tales declaraciones.

Algunos años más tarde, en abril del 2014, Dr. Oz se retracta y admite que "años de recomendación nutricional están equivocados...ahora sabemos que la grasa saturada no es el problema, sino lo que viene con ella".

Esto es solo un ejemplo de lo confuso que tiende a ser este tema, inclusive entre los mismos profesionales, algo que he podido observar desde el año 2002 en que empecé a recomendar una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas para obtener una serie de beneficios en la salud, esto ante la crítica manifiesta de colegas partidarios de los alimentos light y sin grasas que asombrosa y orgullosamente he visto poco a poco convertirse al sistema que llevo años tratando de popularizar...todavía hay mucho que hacer, sin embargo, porque las escuelas permanecen con el dogma de que la grasa de la dieta es mala para la salud.

En el año 2007, en el Journal of the American Medical Association (JAMA), Christopher Gardner (vegetariano), publicó un estudio llamado "The A to Z weight loss study" donde se comparan 4 sistemas de alimentación a lo largo de un año, dos de ellos que al final terminaron siendo muy parecidos en concentración de macronutrientes los omitiremos en este comentario y nos enfocaremos en dos que representan los opuestos en sistemas de alimentación: por un lado la dieta Atkins (severamente criticada en su momento y en la actualidad por el establecimiento convencional), con alta cantidad de grasa y baja cantidad de carbohidratos y del otro lado, la dieta Ornish, con alta cantidad de carbohidratos y baja cantidad de grasas.

Los resultados:

Al final del estudio con duración de un año, en todos los factores evaluados, desde el peso, la presión sanguínea, los triglicéridos, el HDL (colesterol "bueno"), y el LDL (colesterol "malo"), la Dieta Atkins superó a la Ornish, colocándo así a la dieta baja en carbohidratos y alta en grasa en una posición óptima cuando de manejo y prevención del sobrepeso y riesgo cardiovascular se trata.

Otro resultado del estudio que arrojó esperanza es que en la población con resistencia a la insulina, la aplicación de la dieta Atkins produjo resultados extraordinarios de mejoría en los diferentes marcadores, algo de no debería sorprender cuando consideramos que la resistencia a la insulina se da principalmente por un exceso de carbohidratos en la dieta, algo que demuestra por qué la dieta Atkins se ha utilizado con éxito para revertir la Diabetes mellitus tipo 2 de manera consistente.

Si consideramos que la población con Diabetes mellitus tipo 2 o prediabética ronda el 50% y que un 16% a 25% de las personas con peso normal tienen resistencia a la insulina, ya podemos irnos haciendo un panorama del potencial beneficio para nuestra población y sistema de salud de seguir una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas saludables como las grasas de las carnes, aceite de coco, mantequilla, aguacates, semillas, aceitunas, quesos maduros, estilo Atkins.

Salud!