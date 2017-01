Los edulcorantes artificiales son buenísimos...para que usted NO pueda bajar peso

Alimentación

Feliz año 2017!

Para empezar, como dice la canción "No estaba muerto, andaba de parranda".

No tanto así, me había tomado un brake de escribir porque me encanta estudiar y cuando me meto en algo, se vuelve una bola de nieve que me lleva a más y más cosas y de hecho, eso es lo que ha pasado en estas últmas semanas, pero aquí estamos de nuevo, al pie del cañon!

Lástima es lo que me da cada vez que pido un café y la persona del lado pide cualquiera de los edulcorantes artificiales, así como cuando veo servida en la mesa de algún restaurante o en una fiesta familiar una gaseosa zero o light. Los que me conocen saben de mi perspectiva natural y que he sido un fuerte opositor de los edulcorantes artificiales desde el año 2002 y cada oportunidad que tengo con un paciente es siempre aprovechada para liberarlo de ese engaño. Al inicio la oposición se dió simplemente porque no me hacía sentido el endulzar con productos químicos que luego conocí que fueron encontrados, todos, sin excepción, mientras un químico (profesional en química), experimentaba en el laboratorio para llegar a la fórmula de un insecticida... eso es ya motivo suficiente para que estos productos o cualquier cosa que los contenga no formen parte de una alimentación saludable. Luego estudié del doctor Batmanghelidj que nuestro cuerpo, cuando percibe dulce, aunque este sea artificial, inicia la puesta en marcha de la maquinaria que guarda parte de la glucosa circulante a través de la liberación de insulina...la hormona que convierte glucosa en grasa de almacenaje, teniendo así, prácticamente el mismo efecto que si se estuviese consumiendo azúcar. Hace dos días, el 4 de enero del 2017, se publicó un estudio en un periódico científico revisado por colegas (Artificially Sweetened Beverages and the Response to the Global Obesity Crisis), en donde no solo se habla de que efectivamente estos productos no ayudan a bajar de peso, sino que además estimulan un gusto por lo dulce que potencialmente puede provocar un aumento de peso. También hacen que las personas al creer que no les va a hacer daño tiendan a consumirlos de manera desmedida con una sobrecarga de aditivos y elementos que provocan desnutrición (otro día hablamos de eso), todo esto además del daño ambiental que la producción de estos elementos provoca. Hay documentales y libros que hablan de esto ya desde hace tiempo como Sweet Misery y The Sweet Deception No soy el dueño de la verdad, solo soy un humilde servidor que lo que busca es desesperadamente hacer a la gente caer en consciencia para que después no tengan que lamentar cosas graves con su salud. Lo que sí le puedo decir es que la próxima vez que algún profesional, del área que sea, le recomiende consumir estos productos, haga las del Correcaminos y que solo quede el polvo donde usted sale en carrera, o en estos días, tal vez sea la ceniza del Volcán Turrialba! Además, los edulcorantes artificiales no son sin azúcar...muchos son 98.8% azúcar, búsquelo en las etiquetas y lo va a confirmar! Al propio la puse en minúscula porque no la considero merecedora de respeto alguno. POR AMOR A DIOS y a su prójimo, compártalo con aquellos que necesiten conocer sobre este tema! Salud!