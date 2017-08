The simple beauty of a bridge. How important it is to build bridges of love to find some peace ✌🏿Bridges not walls. La simple belleza de un puente. Que importante es construir puentes de amor para encontrar La Paz Puentes no paredes💜 #peace #love #bridge

