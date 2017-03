Videojuego aclamado por la crítica

Breath of The Wild alcanzó una calificación casi perfecta por parte de la crítica. ¿Qué ofrece lo nuevo de Nintendo?

Noticia La Nación: Así es ‘Zelda: Breath of the Wild’, una impresionante reinvención

Archivo Así es ‘Zelda: Breath of the Wild’, una impresionante reinvención

¿Qué es ser un héroe? Un videojuego dio la respuesta en 1998, cuando un chico que emergió del bosque con solo una espada y un escudo quiso salvar al mundo.

El pequeño se enfrentó al malvado Ganon para rescatar a la princesa Zelda.

El camino fue duro, el espadachín luchó contra un dragón en el cráter de un volcán, bajó a las catacumbas, atravesó un desierto y hasta viajó en el tiempo para cumplir con una promesa: salvar al reino Hyrule.

Y contra todos los pronósticos, el valiente héroe, Link, triunfó y lo hizo sin pedir nada a cambio.

Los japoneses Shigeru Miyamoto, Yoshiaki Koizumi y Eiki Aonuma le explicaron al mundo lo que significa ser un héroe a través de una de las mayores aventuras en el medio de los videojuegos: The Legend of Zelda: Ocarina of

En ese entonces, la crítica especializada calificó al juego de la consola de Nintendo 64 con un 99 de 100 posibles. Esta es la nota más alta en la historia de los videojuegos.

Pasaron 19 años, tres consolas y cuatro entregas de la franquicia, pero The Legend of Zelda se atrevió a reinventarse, a jugar en lo desconocido con su nueva entrega: Breath of The Wild , disponible para las consolas Nintendo Switch y Wii U.

La crítica especializada no tardó en elogiarlo con una calificón de 98 y ponerlo al lado de otros videojuegos que marcaron historia como Soulcalibur (1999) Tony Hawk´s Pro Skater 2 (2000) y Grand Thef Auto IV (2008).

The Legend of Zelda: Breath of The Wild salió a la venta este viernes y las tiendas se abarrotaron con fans que querían llevarse una copia para la casa.

¿Qué hace de este título algo tan especial entre toda la oferta de los videojuegos?

Viva probó este videojuego antes del lanzamiento. A continuación, compartimos nuestras observaciones:

Jugabilidad. Nintendo tomó un paso al frente y se atrevió a crecer con su audiencia.

Los japoneses reinventaron una franquicia que daba síntomas de estancamiento.

Breath of The Wild es el título menos lineal de la saga, esto quiere decir que el jugador va a tener la opción de recorrer gran parte de los niveles desde el inicio, sin límites.

Nintendo abandona la figura del guía como Navi en Ocarina of Time o Midna en Twilight Princess y le da la libertad al jugador de tomar sus propias decisiones en todo momento.

Esto se agradece en un mundo vasto en el que todo rincón, monte o castillo es accesible.

Link podrá escalar prácticamente cualquier superficie vertical, también hay paracaídas, monturas y transportes varios que facilitan la movilización en este territorio.

LEA: Nintendo Switch llegó este viernes a las tiendas: japoneses acuden en masa a comprarla

Claro, la libertad es un elemento que al principio puede ser abrumador, sobre todo porque Breath of The Wild da pocas pistas y confía que el jugador aprenda a través de la experimentación.

Es gratificante descubrir el camino a seguir después de estar minutos u horas estancado en el mismo punto.

Este título se diferencia de otros Open World como The Witcher III: The Wild Hunt o Farcry 4 , que desde el inicio bombardean al jugador con misiones opcionales y un mapa repleto de deberes secundarios que esperan ser cumplidos.

Lo nuevo de Zelda se construye a través de la exploración y el tiempo que se le dedique a conocer el vasto reino de Hyrule.

Combate y herramientas. A lo largo de la historia, Link siempre se ha defendido con una espada, un escudo y un amplio arsenal.

Breath of The Wild no es la excepción y pone en las manos del gamer una infinidad de maneras para acabar con los adversarios. Eso sí, este título carece de la profundidad que tenían los duelos con espadas en juegos anteriores como The Twilight Princess y Wind Waker .

Link tendrá la opción de recolectar hongos, hierbas o frutos que se encuentre en el camino. Estos ingredientes se podrán mezclar en una sopa que le da más energía o fuerza, y a la larga, esta opción es vital para completar el trayecto

Historia. El reino de Hyrule fue tomado por un aura oscura conocida como la calamidad de Ganon.

Un siglo después del incidente, un héroe despertará en medio de una tierra en decadencia. El protagonista será guiado por una voz. Así es, una voz.

Es la primera vez que un videojuego de Zelda utiliza diálogos para contar su historia, un cambio bien recibido.

Hay pocos pueblos civilizados y están esparcidos a lo largo de Hyrule.

El jugador podrá entablar una relación profunda con los personajes secundarios.

Esta trama se desarrollará en un mundo cargado de detalles visuales similares a las producciones del estudio japonés, Ghibli ( Princesa Mononoke ) .

Veredicto. Lo nuevo de Nintendo es un videojuego masivo que demanda mucho tiempo. Si usted es de los que no tiene la paciencia para sentarse por horas y dejarse llevar por la experiencia, entonces ni lo intente.

The Legend of Zelda: Breath of The Wild refuerza en grande a una de las franquicias más queridas en el medio.

Nintendo se atrevió a recorrer terrenos inexplorados yponer de vuelta a los usuarios en las botas del héroe por antonomasia en la historia de los videojuegos. ¡A jugar!