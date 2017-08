Quiero agradecerles a todos los interesados por el apoyo y el interés. ¡Nace Zen y Caos 2 para esta feria del libro! ¡A partir del 25 de agosto comienza a gritar la nueva criatura! #zenycaos2

A post shared by Walter Campos (@waltercampos) on Aug 11, 2017 at 7:50am PDT