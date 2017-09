Ricky Martin no sabe nada de su hermano tras paso de huracán por Puerto Rico

Con un semblante sumamente apesumbrado, Ricky Martin confesó en Instagram que está muy preocupado por su hermano Eric.

Según reseñó Telemundo, el cantante afirmó que desde que el huracán María pasó por Puerto Rico no sabe nada de su paradero.

En la isla, Eric Martin se dedica al fisiculturismo. En diferentes entrevistas ambos se han expresado un profundo cariño.

“Estoy frustrado, no he podido hablar con mi hermano aún, no tengo idea de dónde puede estar”, expresó el artista por medio de la red social.

“Sé que no soy el único que vive esta incertidumbre. Entiendo que hay mucha gente que vive fuera o en ciertas partes de la isla que no pueden hablar con sus familias por problemas de comunicación”, agregó.

Desde que María azotó la isla –el martes pasado– las autoridades puertorriqueñas han reportado centenares de problemas en la redes eléctricas y en los sistemas de comunicación masiva.

De hecho, representantes gubernamentales de la isla aseguran que podría llevarse meses restablecer los servicios.

Solidario. Aunque la zozobra por no saber nada de su hermano hacen mella en su estado de ánimo, Martin tiene el coraje de hacer su angustia a un lado y se concentra en ayudar a sus compatriotas.

Martin animó a sus seguidores para que se unan a una campaña destinada ayudar a los damnificados del huracán.

“Gracias a los que han apoyado la campaña. Su apoyo me ayudan a aliviar mi angustia”, dijo Martin.

Según datos de Telemundo, hasta ahora el cantante reunió más de $200.000 para la campaña. Esa cantidad se suma a los $100.000 que el artista aportó personalmente a la causa.