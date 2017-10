Una noche llena de mucha luz por tanta gente linda que nos está acompañando en este momento tan especial para nosotros, les agradezco a don William y a doña Paty por habernos permitido compartir con nuestro invitados, una mágica!!! ❤️✨ #wedding #love #magic #universe #family #friends @daniel_moreira_r gracias por este vestido tan espectacular

A post shared by Fabiana Granados (@fabianagranados) on Oct 14, 2017 at 2:42am PDT