Muere Joni Sledge, intérprete junto a sus hermanas del éxito We are Family

Nueva York.AFP La cantante estadounidense Joni Sledge, una de las cuatro hermanas del grupo Sister Sledge, que interpretaban juntas el gran éxito de la música disco We are Family, falleció a los 60 años.

Joni y sus hermanas Debbie, Kathy y Kim, hijas de artistas, se criaron en Filadelfia y adquirieron cierta reputación en los años 1970.

Pero fue en 1979 cuando les llegó el éxito mundial con el tema We Are Family, escrito por Nile Rodgers y Bernard Edwards, dos grandes figuras de la música disco con su grupo Chic. El año pasado, Joni Sledge explicó al periódico británico The Guardian que antes del éxito, ella y sus hermanas querían abandonar la música y estudiar Derecho.

“Grabar We are Family fue como una fiesta, bailábamos y nos divertíamos en el estudio, contaba”. Luego, una de las hermanas, Kathy, hizo carrera en solitario.