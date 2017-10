Hey gente!! Los invito este domingo 1 de octubre al #ReebokFitnessTourCostaRica Lugar: #LaSabana 🌲(detrás del gimnasio nacional) tendremos clases especiales con @nanysevilla @luiszeledon el @chefdanielvargas y todo el staff de @reeboklatam la actividad empieza desde las 8 de la mañana es abierto al todo público y totalmente gratis!!! Yo doy una charla a las 11 am 🙈 ya lo saben súper invitados este domingo!! #reebokfitnesstourcr

A post shared by Esteban Chavarria (@esteban555) on Sep 25, 2017 at 9:00pm PDT