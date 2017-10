Lo que está pasando en nuestra Costa Rica 🇨🇷 es sumamente doloroso. Hoy el desastre natural me tocó a mí directamente, mi mamá perdió la casa, el río se la llevó y perdieron toda sus cositas. Como muchos hogares costarricenses 😔 Justamente en mi desesperación con mucha impotencia de no poder salir corriendo donde ellos en Salitrillos de Aserrí, mi esposo abrió la ventana y me dijo amor mira las nubes se están despejando Dios está en todos y con todos, vemos esa palomita como confirmándonos que sí. Dios nos está cuidando aún cuando hay tanta perdida material. Era como ver a Dios cuidando su nido con huevito. No sé si usted o algún de sus seres queridos está pasando por lo mismo donde todo lo construido por años se pierde en un segundo, pero los que creemos en Dios Padre, sabemos que la esperanza no se la lleva nada. Oremos unos por otros 🙌🏻 y estoy segura que saldremos de esta. Para la Gloria de Dios mi mamá y familia están bien, todo es perdida material se quedaron sin casita. Pero, también ahí está obrando Dios en los corazones ♥️ sabrá Dios porque permite cada vivencia. DAME TU PAZ SEÑOR Esa paz que escapa de toda comprensión humana. Esa paz que serena mi alma y que hace sentir que tú estás conmigo y con los míos, donde tu estás nada malo puede suceder. Me cobijo bajo tus alas con la certeza de que tu todo lo sabes. GRACIAS DIOS 🙌🏻🙌🏻 ¡Un día a la vez! #undiaalavez #diosesbueno #costarica #todosunidos #lavidaesbella

