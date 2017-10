#Repost @weddingsbygeorgia with @repostapp ・・・ En unas horas todo será un cuento de hadas... #wedding #boda #girona #weddingabroad #destinationweddings #photography #photographer #weddingphotographer #fotografodebodas #boda #elopement #preboda #instawedding #costarica #weddinginspiration #theknot #georgiaporredon #wedphotoinspiration #barcelonaphotographer #gironaphotographer #weddingplanning #weddingplanner #lookslikefilm @fabianagranados @joseg.salom

A post shared by Fabiana Granados (@fabianagranados) on Oct 14, 2017 at 4:12am PDT