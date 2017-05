Anoche mi hermano Iñaki falleció después de una batalla de 5 meses en el hospital tras un transplante de hígado. Hermano siempre estarás en mi corazon y en el de toda nuestra familia. Te amo. 👍

