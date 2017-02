× Cerrar

Los felicito por el éxito enorme de su periódico. Todavía recuerdo cuando se inició. De niño me gustaba la tira cómica del Gato Félix. Siempre leí el periódico que llegaba a mi casa en el Barrio Amón y me acuerdo de pasar frente a sus oficinas cerca de la avenida central en los años 50, camino a casa del Colegio Seminario. Después de 17 años de estudios en el exterior, al volver, me suscribí al periódico y hasta el día de hoy lo he leído diariamente. En algunas ocasiones me han aceptado artículos y cartas. Me ha impresionado el esfuerzo continuo por calificar la obra de los gobiernos en una forma neutral y efectiva. Solo me dolió hoy no encontrar entre las noticias escogidas alguna mención al Solidarismo Costarricense, obra del Lic. Alberto Martén, ni a la eliminación del ejército de don Pepe, para algunos las obras cumbre del siglo XX en nuestra patria. Por lo demás les deseo que continúen su excelente trabajo.