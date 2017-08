Opinión: Falso y verdadero sobre la Liga

Con los errores solo hay dos cosas por hacer: reconocerlos y corregir.

A cargo de la sección deportiva de La Nación , admito que nuestro título “Benito Floro llegó hasta las últimas consecuencias para hacer valer cláusulas de salida en Ecuador” no es del todo exacto con lo sucedido ni con lo expuesto claramente en la nota. Debimos titular: “Benito Floro llegó hasta las últimas consecuencias para hacer valer acuerdo de pago en Ecuador” . Hecha la autocrítica, permítame un “falso” y “verdadero”.

¿Floro no cobró el monto total al que tenía derecho? Verdadero. ¿Salió con las manos vacías? Falso.

El cuadro sudamericano tuvo que desembolsar más de medio millón de dólares ($662.000). Del pago, $373.000 corresponden al acuerdo del técnico con el club en el momento de la ruptura; lo restante, a intereses y otras cargas, pues Floro, luego de varios años sin recibir lo pactado, llevó el caso hasta las últimas consecuencias en FIFA.

¿Ignora la nota de La Nación esos detalles? Falso.

Usted puede comprobarlo.

¿La Liga está libre de una cláusula de indemnización millonaria en caso de despedir a Benito Floro en este momento? Falso. Ilógico. Ni en broma.

¿Es falso el documento que circuló en la prensa? Falso. Si lo fuera, Ocampo no estaría tras las huellas de quien le dio lo que él llama “una puñalada”.

¿Una puñalada? Verdadero.

¿Si la Liga despidiera al español en este momento no habría ningún cobro? Perdone que aquí no pueda responder con “falso” o “verdadero”, si no con “hay que verlo”. La Liga asegura que su salida no pondría en riesgo al club financieramente. Floro dice que él siempre llega a un acuerdo favorable al equipo.

Según dijo el directivo liguista Federico Calderón, el técnico solo cobró el 20% del monto al que tenía derecho en el Barcelona de Ecuador. Si hiciera lo mismo con la Liga y basados en lo que han llamado un “borrador de contrato”, la Liga le pagaría unos $360.000 entre indemnización y salarios atrasados.

¿Estamos hablando poco de fútbol? Verdadero. Los resultados en la cancha tendrán la última palabra.