Los críticos no siempre fueron benévolos con ella. Uno de estos ácidos personajes escribió una vez: “Ayer, la señora Carreño dio la primera audición del segundo concierto de su tercer marido en la cuarta fecha de la temporada”. Ese “tercer marido” no era otro que Eugene d'Albert, alumno distinguido de Liszt, pero uno más que -¡ay!- no tuvo las enzimas morales suficientes para tolerar que su fulgurante esposa proyectara sombra sobre él.