El Trambollín cirripedio del Coco es pequeñito (¡tiene apenas 3 centímetros!), endémico y muy colorido. Habita en pequeños túneles hechos en los corales por los gusanos perforadores y es un atento cazador, pues puede mover sus ojos de manera independiente. Cocos barnacle blenny is small (he is barely 3 centimeters long!), endemic and colorful. They inhabit in small tunnels made into the corals by driller worms and he is a very cautious hunter, since he can move his eyes indepently. -📷: Edwar Herreño. . . . . #oceans #oceanslovers #biodiversity #marinelife #CocosIsland #IsladelCoco #CostaRicawow #costagrammers #eye_catching_photos #shotzdelight #underwater #underwaterphotography #uwphotography #marinelife #explorationdiving #immersione #ocean #scubadiving #blueplanet #photography #fish #seacreatures #nature #oceanlife #explore #costaricagram

