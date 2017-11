Poco a poco, llega a la conclusión de que vivir en Madrid significa una traición a sí misma: un mejor salario no compensa el disgusto de ser la jefe de los escritores: “A mí, que se me contrató para escribir, se me ha adjudicado ahora el papel de controlar lo que los demás escriben. Esto le cambia a una la visión del mundo. (…) Ya no invento, critico; no propongo, desecho; no escribo, corrijo (…) Con el ego y los bolsillos hinchados me paseo por la oficina luciendo en la cabeza mi nueva cotona de cartón lustrado” (14). Considera que, a cambio de su felicidad, le ha vendido el alma al diablo con tal de salir “del lodazal tropical en que nací” (15).