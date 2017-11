En el sótano no se puede determinar la apariencia de las cosas pues es difícil establecer la diferencia entre ver algo y creer ver. Se vive en dos espacios simultáneamente: el mundo interior y el otro, el de afuera, donde únicamente el recuerdo hace posible el paso de un ámbito al otro, por un intersticio que los une. Es la vía de la retrospección la que nos permitirá enterarnos de la historia de esas vidas no vividas, como aquella de la que nos habla Kierkegaard, la de un hombre que, tan abstraído estaba en su propia vida, que casi no sabía que existía, hasta que un día despertó para encontrase muerto. Es decir, había muerto sin haber vivido.