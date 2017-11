”Lo veo con claridad, lucidez, es parte de lo que soy. No me hace ni sentir mejor o peor, simplemente sucedió. Fue una búsqueda, me encontré, me busqué. Puede ser que sí, que sí fuera mi temporada en el infierno, algunas partes, pero también la pasé divinamente. Son momentos maravillosos. Este ejercicio, a esta edad, me permite saber para dónde voy, qué tipo de literatura quiero hacer. Como decía Cesare Pavese, la poesía nos permite defendernos frente a los agravios del mundo. La poesía me permite expresar ese desajuste con la existencia.